As marcas H&M e Lee juntaram-se para trazer uma geração de jeans mais sustentável para as gerações futuras.

É uma colaboração holística com avanços em todas as fases de design e produção, desde os primeiros jeans de algodão 100% reciclado da H&M, aos backpatches sem couro feitos de cortiça e papel jacron.

Pela primeira vez, a H&M também irá partilhar os dados da Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) no seu site, indicando o impacto da água, C02 e energia de cada peça de jeans, desde a matéria-prima até ao fim do seu uso.

Esta política de transparência da marca vem acompanhada de silhuetas superdimensionadas e em formato casulo, assim como modelos de vestuário de trabalho que se inspiram na herança da Lee.

Lee x H&M apresenta coleções para mulher, homem e criança: