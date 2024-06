O bakuchiol continua a dar que falar no mundo da beleza e a Laura Var segue a tendência ao lançar o Bakuchiol by Laura Var. Este itém contém antioxidantes como o morango, mirtilo e framboesa e, tal como a grande maioria dos produtos desta marca portuguesa, é vegan e cruelty free.

E o que torna o bakuchiol tão especial?

Com propriedades antienvelhecimento e capacidade de estimular a produção de colágeno, o bakuchiol é considerado uma alternativa natural ao retinol.

Este ativo, que continua a dar que falar na indústria da beleza é, de certa forma, como ter o melhor dos dois mundos: as propriedades antienvelhecimento, mas sem a irritabilidade na pele. Afinal, a skincare não tem que ser um momento de preocupação e antes de bem-estar.

Bakuchiol by Laura Var créditos: Divulgação

Mas as vantagens do bakuchiol não ficam por aqui. Este elixir botânico não só reduz as linhas finas e rugas, como também protege a pele dos danos causados pelos radicais livres.

E o melhor de tudo?

Ao contrário de outros produtos, o bakuchiol não torna a nossa pele sensível à luz solar.

Este produto pode ser utilizado todo o ano, sem preocupações. Mesmo no verão.