A Zara lançou a sua primeira coleção de homenagem que apresenta imagens icónicas do lendário fotógrafo Peter Lindbergh, com a curadoria do amigo e diretor criativo Fabien Baron.

Para o lançamento de Icons by Peter Lindbergh foram escolhidas algumas das fotografias a preto e branco mais memoráveis da história da moda moderna e que foram capturadas ao longo da sua carreira.

Kate Moss, Amber Valletta, Linda Evangelista, Helena Christensen e Lyonne Koester são algumas das modelos que figuram nesta linha de roupa, que com diversas t-shirts e uma sweatshirt.

De cariz solidário, a totalidade do preço de compra de cada produto reverterá para o Fundo Franca - criado em honra da falecida editora da Vogue Itália Franca Sozzani - que apoia trabalhos em genética preventiva, nomeadamente o BabySeq. Este projeto pioneiro de sequenciação de genomas, realizado em colaboração com o hospital Brigham and Women’s Hospital e a Harvard Medical School, visa a aceleração da medicina preventiva e a abordagem de disparidades raciais na área da genética.

"Peter e Franca foram, cada um à sua maneira, verdadeiras lendas na indústria e os responsáveis por algumas das imagens de moda mais icónicas criadas nas últimas décadas. A sua parceria criativa baseou-se na confiança e excelência e desafiou sempre o status quo. As palavras não são suficientes para expressar as saudades que tenho de ambos, e sinto-me honrado, pois este projeto pode dar a conhecer o seu trabalho a um novo público, e, simultaneamente, ajudar a abordar os desafios sociais que envolveram de forma especialmente apaixonada a Franca", afirmou Fabien Baron em comunicado.

Embalados numa caixa reutilizável, desenhada à medida e de edição limitada, os produtos já estão

disponíveis e têm o valor de 25,95 €.

Pode obter mais informação sobre o Fundo Franca Sozzani em: www.thefrancafund.org