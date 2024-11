Twiggy foi capa da edição 'The Icons Issue' da Vogue Portugal. A revista já pode ser comprada online e chegará brevemente às bancas.

"Tributo a Twiggy no 'The Icons Issue'. Todos os dias nascem pessoas e ideias com o potencial de serem icónicos, mas só o tempo dirá quais perdurarão. Alguns nomes já são indiscutíveis; outros aguardam ainda o crivo da História para se tornarem verdadeiros ícones", lê-se numa partilha da Vogue Portugal no Instagram, onde é possível ver a capa da revista.

O 'The Icons Issue' conta com cinco tributos a ícones contemporâneos. Além de Twiggy, são homenageados Dolly Parton, Bette Davis, Prince e Franca Sozzani.

