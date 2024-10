Na segunda-feira, 7 de outubro, Maya apresentou mais um episódio do programa da TVI, 'Noite das Estrelas'.

Um dos temas 'analisados' foi a capa da revista 'Cristina' deste mês, na qual Maria Botelho Moniz surge com o filho Vicente, de 10 meses.

E parece que Maya não gostou...

Começou por afirmar que, para si, a escolha da foto de capa não foi a melhor.

“Eu, pessoalmente, não gosto da capa. Aliás até a frase de destaque: 'Até o ter nos braços, faltava-me um pedaço'. E depois o menino está ali caído no chão, não achei bem, não gosto da capa, não gosto", enfatizou.

A apresentadora criticou ainda as cores escolhidas para a capa da revista. "Lá dentro, há fotografias muito mais bonitas (…). Gosto da Maria, gosto do Vicente, gosto da Cristina, gosto da revista (…) e disto, sinceramente, não gosto. Não gosto de ver a criança no chão", voltou a realçar.

Recorde-se que a edição deste mês da revista 'Cristina' foi lançada no dia 3 de outubro.

Leia Também: Noivo de Maria Botelho Moniz assinala data especial com vídeo amoroso