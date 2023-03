Kate Middleton e o príncipe William deslocaram-se até ao sul do País de Gales para uma visita ao Centro de Reabilitação Brynawel. O look da princesa de Gales, como é habitual, voltou a destacar-se.

Kate apresentou-se com uma saia da Zara com padrão preto e branco. A peça, de acordo com a Hola, terá sido comprada em 2019 por 39,95 euros.

O look ficou completo com uma camisola de gola alta branca, um sobretudo da mesma cor e umas botas pretas de cano alto.

Veja na galeria as imagens da presença de Kate e William no Centro de Reabilitação Brynawel.

