A Fabletics, empresa que tem como co-fundadora a atriz Kate Hudson, juntou-se pela primeira vez a Madelaine Petsch, atriz da famosa série Riverdale, para lançar uma coleção de edição limitada que combina moda e alto desempenho com o objetivo de criar roupas de activewear de nível superior.

Inspirada nas tendências de passarela favoritas da atriz, a coleção cápsula nunca antes feita apresenta detalhes de moda combinados com todo o apoio e benefícios de contorno dos seus sutiãs e leggings desportivos favoritos.

"Depois de colocar o meu coração e alma nisto nos últimos 12 meses, tenho muito orgulho em anunciar que a minha nova coleção da Fabletics está aqui!", disse Madelaine. "Dou muita importância aos detalhes, por isso passei muito tempo a aperfeiçoar as roupas e a certificar-me de que eram boas para usar no ginásio ou no dia a dia", acrescentou ainda.

A coleção inclui leggings, calções e joggers, em vários tamanhos. E pela primeira vez uma coleção da Fabletics oferece roupa no tecido inovador SculptKnit em tamanhos Plus size.

Disponível desde 1 de agosto nas lojas físicas nos EUA e no online, a coleção apresenta 9 peças com preços a partir dos 34.95 dólares.