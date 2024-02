Com quase duas décadas de sucesso no mercado português, Malbec apresenta-se agora através de um embaixador que tem dado cartas no panorama nacional e internacional. Levou os Açores além-fronteiras na série da Netflix Rabo de Peixe, trabalhou com Almodóvar no filme Estranha Forma de Vida e ganhou um globo de ouro para Melhor Actor de Ficção em 2023.

Para a Malbec, José Condessa representa o homem da sua marca, porque, segundo o comunicado, a sua confiança sente-se e inspira.

O ator de 26 anos empresta à marca o seu magnetismo e presença, desafiando o homem português a descobrir o poder da sua confiança, através das fragrâncias envolventes de Malbec.

"Foi com muito entusiasmo que aceitei o convite do Boticário para ser o rosto do perfume Malbec.", partilha o ator em comunicado. "Este desafio é como acarinhar uma nova personagem: é preciso envolver-me com a marca, descobrir o que a distingue, e dar-lhe o meu cunho pessoal. Malbec desafia-nos a descobrir novos caminhos e a traçá-los com confiança".

Malbec é o perfume masculino líder do Boticário e não é de admirar: o seu processo exclusivo e patenteado de fabricação atribui-lhe um aroma inigualável que atrai os narizes mais sofisticados. Os perfumes Malbec têm, na sua composição, o melhor das duas artes milenares de produção de vinho e de fragrâncias. O álcool vínico, obtido através da fermentação da uva, é envelhecido em barris de carvalho francês, passando por um processo de maceração, fundamental para que o aroma da madeira seja absorvido – fragrâncias marcantes como um bom vinho.

O bestseller é o eau de toilette Malbec (41,99€), com notas frescas e amadeiradas com base de ameixa, carvalho e baunilha, o primeiro de vários sucessos. Este ano, O Boticário lança um novo perfume: o eau de toilette Malbec Elegant (41,99€), de edição limitada, uma fragrância amadeirada graças ao ébano negro com nuances florais e cítricas, que redefine a sofisticação e sedução.

As fragrâncias Malbec estão disponíveis no site da marca, nas lojas físicas e através de um revendedor.