Joias de luxo do brasileiro Luis Morais já estão à venda em Portugal

Criada por Luis Morais, designer brasileiro com ascendência portuguesa, e sedeada nos Estados Unidos, esta reconhecida marca de joalheira está agora presente em exclusivo na Boutique dos Relógios Plus ART, na não menos exclusiva Avenida da Liberdade, em Lisboa.

O designer de joias viajou pelo mundo à procura de inspiração e conhecimento, juntando ainda as tradições culturais do seu país. A missão de Luis Morais é oferecer uma visão dualidade singular nas suas criações, transmitindo um equilíbrio raro entre uma aura leve e descontraída e um lado mais intenso e selvagem, captando um mundo místico com contrastes harmoniosos.

“É uma joia para usar o tempo inteiro, não é uma joia de ocasião especial. Acho que temos que comprar coisas que possamos usar o tempo todo, ou não, mas que possamos usar sem ter de estar numa ocasião especial. Acho que temos que desfrutar do que compramos”, afirma Luis Morais em comunicado.

Luis Morais está há mais de 25 anos, em Miami, na Florida, e o início da sua linha de joias foi a recriação de uma pulseira que o cativou. Atualmente, é conhecido pela sua vibe descontraída e espírito rock-and-roll.

As suas joias transmitem elegância e sofisticação, incorporando referências a religiões e culturas, história e modernidade, natureza e indústria. As peças têm um forte conceito de individualidade, o que diferencia a marca das restantes no mercado.

Cerca de 90% das coleções de Luis Morais é composta por joias de missangas que podem ser de vidro e pedras preciosas ou semipreciosas, disponibilizando sempre as duas opções, a dependendo do modelo, que é fabricado em Miami.

Já as restantes peças, que requerem construção e mecanismos mais complexos são produzidas em Nova Iorque. A maioria das joias são feitas com ouro de 14K. “São peças de uso diário, é o material mais resistente, porém utilizamos um acabamento que deixa as peças com um aspeto idêntico ao do ouro de 18K”, explica o designer de joias.

Além disso, refletindo a preocupação e cuidado com o meio ambiente, a marca já incorporou materiais reciclados na criação das suas peças, como borracha e discos de vinil.

“Uso materiais preciosos, outros que não o são, mas que eu transformo em preciosos. A beleza está sempre nos nossos olhos, e o valor está sempre dentro do que achamos que vale. Não é uma joia que as pessoas olhem e reconheçam o valor que se gastou, pelo contrário, é mais discreta, mas dentro da proposição artesanal com preço elevado graças aos materiais nobres, como ouro e diamantes”, conclui.

Fique a conhecer a coleção de Luis Morais: