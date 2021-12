A Pull&Bear apresentou nas suas redes sociais o mini jogo de arcade "Xmas in Hawaii". Com este lançamento, a marca reforça o seu compromisso com a inovação digital e junta-se às últimas tendências nas redes.

Para criá-lo, a Pull&Bear aliou-se à equipa criativa do Facebook Creative Shop, que tornou possível o desenvolvimento deste jogo no formato de AR Games no Instagram.

Este novo meio permite ao utilizador interagir com o filtro de forma instantânea, sem descarregá-lo, e permite, além disso, partilhá-lo com os seus amigos.

O jogo consiste numa experiência arcade para IG através da sua funcionalidade de "filtros", com uma jogabilidade simples, onde é possível controlar a personagem de Santa sobre um diorama 3D, navegar pelo catálogo de produtos da Pull&Bear e criar uma lista de desejos para partilhar com amigos.