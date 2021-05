“Rethink. React. Reshape.” A joalharia portuguesa regressa à montra do MAAT, em Lisboa, para lançar um apelo a repensar, agir e mobilizar sobre novas práticas de sustentabilidade na produção e consumo, com vista à redução do desperdício e do impacto no meio ambiente.

Num sistema rotativo de dois meses, os seis criadores selecionados terão oportunidade de expor as suas coleções nas lojas dos espaços expositivos da Fundação EDP, MAAT e Central Tejo.

Os seus criadores são: Lia Gonçalves (maio e junho), Ana Bragança (julho e agosto), Leão Creative (setembro e outubro), Wonther (novembro e dezembro), Clélia Jewellery (janeiro e fevereiro ‘22) e Mariana Machado (março e abril de 2022).

No âmbito da parceria, os seis criadores irão desenvolver uma coleção exclusiva de joias inspirada no mote desta edição, em que irão incorporar materiais reutilizados e reciclados. O resultado final será apresentado no segundo semestre do ano.

A primeira designer a marcar presença é Lia Gonçalves. A jovem natural de Viana do Castelo apresenta a sua coleção “Movimentos”, que explora conceptualmente elementos do sistema solar, através de formas geométrica e texturas que representam a morfologia de corpos lunares e celestes.

Recorde-se que a parceria AORP e MAAT teve início em dezembro de 2018, com a iniciativa “Portuguese Jewellery X MAAT: Matéria-prima”. Com o intuito de divulgar jovens criadores que aliam a tradição da arte a novos conceitos contemporâneos de design, a iniciativa permaneceu em exposição entre dezembro de 2018 e janeiro de 2020.