O acessório 2 em 1 da Havaianas, que fez sucesso entre os influenciadores durante o verão, está de volta numa versão improvável e com tons perfeitos para este outono/inverno. A Havaianas Street Bag Urban vai ser para usar dia e noite.

A diferença nesta nova versão é que a bolsa é transparente e a alça varia entre o preto e branco. Já a funcionalidade mantém-se: a bolsa pode ser usada traçada ou à cintura. Quem preferir, pode até tirar a alça e usá-la apenas como carteira.

Esta espécie de bolsa mágica mantém o tamanho único, no qual cabem os documentos, o telemóvel, as chaves do carro, a maquilhagem ou a carteira. A Havaianas Street Bag Urban é unissexo, tem alça ajustável e custa 18€.

As cores lançadas no verão — preto, vermelho, verde e verde seco — continuam à venda pelo mesmo preço.

A linha de acessórios da Havaianas inclui também os populares necessaires, as mini bags, os porta-moedas (que também servem para guardar os auriculares), mochilas lisas e com padrão, entre outros produtos.