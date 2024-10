O icónico batom Rouge G da Guerlain, que veio revolucionar o setor da beleza ao ser criado para ser exibido como se de uma joia se tratasse, acaba de ganhar uma versão 2.0.

Este item de beleza, criado pelo joalheiro Lorenz Bäumer em 2009, fez furor entre as makeup lovers devido à sua caixa de metal dourada personalizável e por incorporar um mini espelho que facilitava a reaplicação do batom ao longo do dia.

Quinze anos após o seu lançamento, acaba de chegar ao mercado com um nova fórmula que promete cuidar dos seus lábios sem comprometer o brilho e conforto. “Criado a partir da flor de lírio combinada com óleo de amêndoas doces, este complexo exclusivo tem propriedades suavizantes, hidratantes e plumping”, refere a marca em comunicado.

Outras das novidades deste batom é a sua vasta gama de cores, sendo possível escolher entre 40 tonalidades cujos acabamentos variam entre o acetinado e o mate aveludado. Se é fã de vermelho, nesta coleção vai encontrar 17 variações exclusivas desta cor onde o mais difícil vai ser escolher.

“Uma mistura de pigmentos inédita - Red G - é incorporada em todos os tons vermelhos desta nova paleta Rouge G para acentuar a sua profundidade e vibração”, adianta a marca.

Se já era fã da versão anterior deste batom da Guerlain, vai reparar que o estojo que reveste o novo Rouge G surge agora numa versão mais estilizada, numa tonalidade dourada e bastante mais leve. É ainda de destacar o seu lado ecológico onde se destaca "uma redução de 30% das emissões de

CO2".

Devido ao seu formato recarregável, este pode ser personalizado com diferentes capas, que podem ser adquiridas separadamente (PVP: 36€), e pretendem ser um reflexo do seu estilo e personalidade.

“Desenhei as capas para este novo Rouge G tal como se compõe um guarda-roupa intemporal com uma elegância distinta. Estas nove capas são como amuletos de beleza para serem exibidos com orgulho”, refere Violette, diretora criativa de maquilhagem da marca, sobre esta novidade.

Para as mais discretas existe o Le Nude (rosa), Le Croco (vemelho) e Le Camel (castanho) enquanto o Le Strassé (decorado com strass), L’Art Déco (com desgin inspirado na Art Déco) e Le Marble (efeito mármore) vão adicionar um toque de glamour ao seu look na hora de reaplicar o seu batom. Le Fauve (estampado de leopardo), Les Studs (em veludo com tachas douradas) e L’écaille (com efeito tartaruga) são os três padrões disponíveis e que se juntam a esta coleção.

O batom Rouge G da Guerlain (PVP: 42€) já está à venda em perfumarias e online.