"Recircle" é a nova loja online em segunda mão da Play Up, que convida a sua comunidade a pôr as roupas a circular por mais tempo, dando-lhes novas vidas, e reforçando o seu compromisso com a redução do desperdício.

"Durante o último ano temos vindo a receber muitas peças devolvidas pelos nossos clientes, que vão agora entrar num novo ciclo. Ficamos muito satisfeitos com a qualidade das peças que nos têm chegado, o que nos dá garantias de que fizemos uma boa seleção das matérias-primas usadas", partilha Susana Correia, diretora criativa da Play Up, em comunicado.

Apesar de ser uma compra em segunda mão e com um preço mais baixo, a marca assegura que a experiência de compra será muito semelhante à de uma peça em primeira mão. “Todos os artigos serão submetidos a um processo rigoroso de triagem, lavagem, reparação, etiquetagem e embalamento, até chegarem à sua nova casa”, diz-nos ainda o comunicado da marca.

A loja online em segunda mão foi lançada no dia 24 de novembro e pode ser conhecida aqui.