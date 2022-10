A Eau Cellulaire Brume é uma água celular energizante que assegura a vitalidade e qualidade da pele, otimizando o seu metabolismo celular.

"Desde a sua criação, a Esthederm retira inspiração dos recursos e mecanismos naturais da pele, dando a conhecer uma abordagem única dos produtos de skincare para o dia-a-dia. Tem no centro da sua filosofia, a ecobiologia, para preservar melhor o ecossistema da pele e fortalecer os seus mecanismos naturais", explica a marca francesa em comunicado.

"Inspirada na água naturalmente presente na pele, foi desenvolvida a Patente Eau Cellulaire Brume", acrescenta.

"Esta patente oferece à pele a capacidade de recuperar a sua energia vital e de se manter saudável dia após dia. Dá à célula a capacidade de produzir a sua própria energia, o ATP, essencial à sua vida, metabolismo e equilíbrio. Esta água celular energizante assegura a vitalidade e qualidade da pele, enquanto otimiza o metabolismo celular, preserva a juventude e a beleza da pele", lê-se ainda.

"Adequada a todos os tipos de pele, mesmo as peles sensíveis, a bruma pode ser utilizada tanto no rosto como no corpo, potenciado um efeito hidratante e antioxidante graças à sua fórmula enriquecida com ácido hialurónico de baixo peso molecular para um boost de hidratação; carnosina com ação antioxidante; hipotaurina com ação energizante e que estimula as células a produzir o seu próprio ATP; ácido cítrico que está naturalmente presente na pele e ajusta o pH e também sais minerais como o potássio, sódio, cálcio, e magnésio", refere ainda.

"Com textura refrescante e sem fragrância, a bruma procura fortalecer as funções vitais das células, enquanto previne os danos causados pelos radicais livres e a degradação dos elementos chave da matriz e das células da pele (acido hialurónico, colagénio, elastina, ...). Estimula o metabolismo e a produção de energia por cada célula da pele. É uma água única e patenteada que se encontra no coração de todas as nossas fórmulas. 100% ativa e biomimética com perfeita afinidade para a pele", conclui a nota.

Dicas de aplicação

Aplique a Eau Cellulaire Brume como o primeiro passo na sua rotina de beleza, após a limpeza, ou para dar à sua pele um boost de hidratação, potenciando a ação dos cuidados seguintes.

Por penetrar facilmente na pele, torna-se o aliado ideal para fixar a sua maquilhagem ou para repor os sais minerais perdidos após a prática de desporto.

Vaporizar o rosto e o corpo e fazer o produto penetrar, com toques leves na pele.