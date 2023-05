A tendência de maquilhagem efeito sun kissed veio para ficar. Quem o diz é a Klarna que chegou a esta conclusão com base numa análise sobre a evolução da compra de produtos de beleza e maquilhagem através da sua plataforma em Portugal e Espanha. Esta é uma tendência que está a ganhar popularidade nas redes sociais, especialmente no TikTok, com mais de 387 milhões de visualizações para #sunkissed makeup e mais de 80 milhões de visualizações para #bronzed makeup, só na Península Ibérica.

Esta tendência, vista em celebridades internacionais como Hailey Bieber, Zendaya and Kendall Jenner, ou nas portuguesas Mel Jordão, Julia Palha ou Mafalda Sampaio, destaca-se por um look naturalmente bronzeado, com o mínimo de maquilhagem possível. Em vez de uma base pesada e sombras marcantes, realça as características naturais e cria um brilho com efeito sun kissed.

Para seguir esta tendência, os fãs de produtos de beleza em Portugal e Espanha, aderiram nas últimas semanas a bases leves e primers, produtos que verificaram um aumento de vendas de 100% e 24% respetivamente e em ambos os países. A procura por maquilhagem como bronzer e blush também aumentou em 46% nas últimas semanas, com os bronzers em formato líquido no topo das preferências dos utilizadores (um amento de vendas na ordem dos 48%, no mesmo período).

Para completar o look de efeito sun kissed, há uma clara aposta em delineadores (+53%) e lápis de olho (20%). No entanto, em vez das linhas arrojadas que eram populares nos meses anteriores, a tendência agora é criar uma linha subtil e de aparência natural que realce os olhos.

Em contraste com esta tendência, os dados analisados pela Klarna mostram que a maquilhagem estilo matte parece estar fora de moda, com as vendas de batons e bronzers matte a cairem 76% e 26% respetivamente deste o início da primavera, na Ibéria.