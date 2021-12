Depois de uma temporada brilhante na NBA, recebendo os mais rasgados elogios e vencendo o prémio Rookie do Ano, LaMelo Ball tem outra realização pessoal a anunciar: o seu primeiro calçado de assinatura com a Puma.

A marca desportiva global Puma revelou oficialmente os primeiros ténis de basquetebol em conjunto com a estrela da NBA, LaMelo Ball, MB.01.

Os MB.01 marcam o primeiro lançamento com assinatura da Puma Hoops desde o relançamento da categoria de basquetebol em 2018 e juntam-se à gama de calçado icónico de basquetebol da marca germânica que reúne lendas da modalidade como Walt "Clyde” Frazier e Ralph Sampson.

“Estamos orgulhosos em apresentar os MB.01 como os nossos primeiros ténis com a assinatura Puma Hoops, apenas três anos após o relançamento da categoria de basquetebol”, afirma Adam Petrick, Diretor Global de Marca e Marketing da Puma.

“LaMelo e os MB.01 representam o que é a Puma Hoops, uma fusão entre o desporto e a cultura, ao mesmo tempo que impulsionam a marca com designs ousados, inteligentes e inovadores. Este é apenas o início de muitos projetos interessantes que ainda estão por vir.”

Os MB.01 foram desenhados por LaMelo em conjunto com a marc, incorporando o seu estilo pessoal, desde a escolha das cores irreverentes até detalhes exclusivos, incluindo um contorno artístico de chamas em tora descendente que se alinham à famosa tatuagem do jogador no tornozelo. A língua do sapato inclui a frase "Not from Here" de LaMelo e a sola mostra a palavra "rare", que descreve o seu talento.

MB.01 créditos: PUMA Hoops

“Estou muito entusiasmado em lançar oficialmente os meus primeiros ténis de basquetebol com a Puma”, reforça LaMelo Ball. “É uma loucura ver a minha visão concretizar-se com os MB.01. O processo de design foi muito colaborativo, incorporando o meu estilo e detalhes exclusivos, como as labaredas do foguetão. Mal posso esperar para usá-los nesta temporada.”

Recursos de tecnologia adicionais dos MB.01 incluem Nitro Foam da Puma em toda a entressola para maior capacidade de resposta e conforto, composto de borracha antiderrapante de cobertura total para maior durabilidade e tração, e monomesh respirável para uma sensação de suporte e leveza. A construção disruptiva da parte superior impressa em 3D completa o design elegante.

A coleção de vestuário assim como a coleção completa MB.01 incluindo casaco, calças, shorts, t-shirts entre outros artigos, está disponível globalmente em Puma.com, lojas Puma Stores e distribuidores selecionados em todo o mundo.