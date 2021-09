De arranha-céus a centros comerciais, de tecnologia a templos, de cafés para gatos a bares de karaoke, há realmente algo para todos em Tóquio. Pessoas de todo o mundo vivem, trabalham e divertem-se na maior cidade do mundo — e há melhor maneira de celebrar essa diversidade do que com uma coleção totalmente nova de chinelos elegantes perfeitamente adequados à vida na cidade?

A coleção Tradi Zori Tokyo, que está disponível online desde 15 de setembro, oferece o conforto necessário para atender aos pedidos de um estilo de vida urbano acelerado, enquanto fornece uma fusão de estilo digna dos célebres bairros da moda de Tóquio.

Por toda a cidade, a inovação moderna mistura-se com a tradição ancestral e isso transparece no design exclusivo da linha Tradi Zori:

A amada sola de chinelo Havaianas Tradicional está inserida numa base tradicional em formato de 'zori' japonesa. O atraente salto quadrado mostra as raízes históricas do estilo e é atualizado com o moderno bloqueio de cores.

A sola de borracha em camadas oferece o conforto de andar sobre uma nuvem. Com a tira feita de tecido resistente, mas macio, desafia-se todos a encontrar um chinelo mais confortável em todo o distrito de Ginza.

Os designers da marca criaram cinco modelos Tradi Zori diferentes, cada um com a sua própria paleta de cores inspirada no espírito distinto de um dos bairros famosos de Tóquio

Hinjuku é, por vezes, apelidado como o distrito do "conflito cultural", com trabalhadores de escritório e festeiros a ir para esta região. O modelo da Havaianas reflete esse contraste: a sola preta remete para os negócios, enquanto a biqueira rosa e a parte de baixo colorida foram feitas para quem gosta de festas e cantores de karaoke.

Visite a ‘capital chique’ da cidade com o notável estilo Harajuku. A sua animada mistura de rosa, azul e verde limão expressa a abordagem vibrante e não convencional deste bairro.

Ou cruze para a movimentada Shibuya com o modelo roxo e cinza — pode parecer discreto à primeira vista, mas o lado de baixo surge com um bloco de laranja brilhante para se adequar a este distrito jovem e acelerado.

Talvez queira desacelerar as coisas com o amante da natureza Ueno — este modelo chega em creme suave e cinza, com faixas de rosa coral na sola, sugerindo o hanami, a observação do florescer da primavera enquanto se caminha pelo parque.

Assim que estiver devidamente recuperado, é hora de brincar! Amarelo vívido, azul e laranja fazem de Akihabara os companheiros perfeitos para ir às lojas, cafés e galerias da famosa ‘cidade dos gadgets’.