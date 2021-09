Há novas razões para visitar o AlgarveShopping: chamam-se Ecco, Intimissimi Uomo e Cavalinho. As três novidades chegaram ao Centro Comercial durante o verão e reforçaram a vasta oferta do AlgarveShopping, que conta com mais de 120 lojas divididas por dois pisos.

A Ecco, conhecida marca dinamarquesa de calçado premium, trouxe a combinação de mobilidade, conforto e design até ao centro. São 81 metros quadrados de calçado e acessórios com tecnologias únicas e materiais luxuosos para mulher, homem e criança.

A marca portuguesa Cavalinho, que existe desde 1975, é outra das novidades que está disponível para os visitantes do AlgarveShopping. A loja de 59 metros quadrados contempla coleções femininas e masculinas de carteiras, bolsas, acessórios, calçado e perfumes, nas quais sobressaem o design contemporâneo e o fabrico artesanal.

O Centro Comercial reforçou ainda a sua lista de lojas com a abertura da Intimissimi Uomo, a marca italiana de moda íntima masculina do Grupo Calzedonia. A loja de 49 metros quadrados dispõe de roupa interior, pijamas e calções de banho, ainda a pensar no verão.

As três novas lojas situam-se no Piso 0 do Centro Comercial.