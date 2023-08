É a mais recente novidade da Emirates. Com uma gama que oferece novas paletas de cores e novas fragrâncias, juntamente com um espelho e uma variedade de produtos a pensar no bem-estar dos passageiros a bordo de rotas selecionadas e voos de longo curso, os kits da Bulgari estão disponíveis em Primeira Classe e na Classe Executiva.

A nova gama da temporada outono/inverno apresenta oito kits diferentes, num tecido clássico bronze e preto, prateado e lilás ou preto discreto com reflexos em lilás.

Novos kits de higiene da Classe Executiva

Com um tom elegante, a gama da Classe Executiva está disponível em prateado e oferece dois formatos, uma bolsa e um tocador, com artigos de higiene pessoal, ambas feitas em couro vegan num tom prateado metálico com detalhes em lilás.

Cada kit contém vários produtos Bulgari, incluindo a icónica fragrância BVLGARI OMNIA Amethyste Eau de Toilette. Os passageiros vão receber ainda uma esponja facial e outra corporal Omnia Amethyste para manter a pele hidratada, juntamente com um bálsamo labial, e alguns artigos de conforto, como um kit dentário, um espelho feito com material sustentável, desodorizante, lenços de papel e uma escova de cabelo dobrável.

Outra oferta para esta classe serão duas bolsas clássicas em tecido preto, de vários formatos, com detalhes em pele vegan bronze para aqueles que preferem um estilo masculino. A fragrância incluída nestes kits é a BVLGARI POUR HOMME Eau de Toilette. Inspirados no mesmo aroma, estão incluídos um bálsamo pós-barba e uma espuma corporal, juntamente com uma máquina de barbear Gillette, espuma de barbear, um kit dentário, desodorizante, lenços de papel e uma escova de cabelo dobrável.

Novos kits de higiene para a Primeira Classe

Na Primeira Classe, a gama inclui quatro bolsas individuais, duas em pele vegan preta com detalhes em lilás e duas num tecido preto, sendo que algumas destas apresentam detalhes em pele vegan bronze.

Nos kits preto e lilás, encontra-se o novo espelho Bulgari gravado, uma peça criada exclusivamente para a Emirates, juntamente com um frasco de 30 ml de BVLGARI LE GEMME Desiria Eau de Parfum. A fragrância é complementada por uma espuma facial e corporal. Também inclui um kit dentário, uma toalha de limpeza refrescante, desodorizante, lenços de papel e uma escova de cabelo dobrável.

Nos kits preto e castanho, os passageiros poderão desfrutar de um frasco exclusivo de 30 ml de BVLGARI LE GEMME Gyan Eau de Parfum. O kit inclui ainda um bálsamo pós-barba hidratante Bulgari Le Gemme Gyan e emulsão corporal a condizer, toalha de limpeza, lâmina de barbear Gillette, espuma de barbear, kit dentário, desodorizante, lenços de papel e escova de cabelo dobrável.

Nos aviões A380, os passageiros da Primeira Classe podem também utilizar o Onboard Shower Spa, que oferece uma gama separada de produtos de luxo orgânica e sustentável, a Voya. Os passageiros da Primeira Classe também podem encontrar um conjunto de produtos para a pele da marca sueca de luxo Byredo, nas suas suites privadas.