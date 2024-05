O designer Gonçalo Peixoto acaba se estrear no segmento bridal wear com o lançamento da sua primeira coleção para noivas. O SAPO Lifestyle esteve à conversa com o estilista de 26 anos sobre esta nova aventura, aquilo que mais o fascina neste universo e o que as mulheres portuguesas podem esperar desta linha cujo foco, para já, são os vestidos.

Gonçalo Peixoto divulgação