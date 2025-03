Gonçalo Peixoto volta a surpreender na ModaLisboa com uma coleção que une brilho, cor e sofisticação, onde as transparências e as lantejoulas reafirmam a identidade ousada da marca.

Gonçalo Peixoto | ModaLisboa - Capital. ModaLisboa | Photo: Ugo Camera ModaLisboa | Photo: Ugo Camera