A pensar em todas as noivas que vão subir ao altar nos próximos meses e que estão à procura de looks diferentes para o seu dia de casamento, a Parfois criou uma coleção que promete ser amor à primeira vista.

"A Coleção Bridal é uma ode ao artesanato e às técnicas de tecelagem, criando peças únicas e com história para noivas que procuram um look ousado, moderno e atual para o seu dia mais especial", refere a marca em comunicado sobre este lançamento cujos preços variam entre os 15,99 e os 250 euros.

Para esta linha cápsula exclusiva, disponível apenas online, a marca portuguesa apostou em grande no crochet que é a grande estrela deste lançamento surgindo em modelos que juntam as transparências com cortes assimétricos, as rachas ou os cut-out.

Cada uma destas opções, que juntam o look vintage com o trendy e surgem em cores como o cru e o branco, tanto podem ser usadas como primeira ou segunda opção em vários tipos de casamentos. É de destacar que todas as peças foram feitas à mão por artesões portugueses e a partir de retalhos de tecidos de crochet restaurados.

Apesar de esta linha bridal ser composta maioritariamente por vestidos, aqui também poderá encontrar outras propostas para o grande dia, como é o caso de tops, bodys e camisolas que podem ser conjudos calções e saias de diferentes comprimentos em renda e malha.

Como em qualquer look de casamento que se preze, não podiam faltar os acessórios. As pérolas e as franjas são a grande aposta desta coleção surgindo em colares de várias voltas ou em malas que podem, facilmente, saltar para outras ocasiões do dia a dia. Para noivas mais arrojadas, existem ainda algumas propostas em dourado, onde se destaca um lenço para a cabeça adornado com missangas.

