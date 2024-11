Gio Rodrigues primou pela irreverência e ousadia ao apresentar a sua nova coleção Bridal 2025. O desfile do designer de moda decorreu em Braga e contou com a presença de várias figuras públicas, dentro e fora da passarela.

Para apresentar as propostas para os noivos do próximo ano, Gio Rodrigues criou um "cenário inusitado", "um cenário vivo onde 10 modelos seminus eram desenhados a carvão pelo mesmo número de pintores, enquanto as suas criações desfilavam ao redor".

A ideia original tinha como objetivo mostrar que "a arte era a inspiração" desta coleção.

Maria Domingues foi convidada a abrir o desfile, mas sem o namorado na plateia. Apesar de estar no evento, este preferiu não ver a amada vestida de noiva. Terá sido uma superstição?

Ângelo Rodrigues foi 'o noivo' que mais suspiros arrancou na Bragas Noivos, onde mais de 400 pessoas marcaram presença.

Quanto à nova coleção de Gio Rodrigues, destacou-se "uma variedade de vestidos de noiva e fatos masculinos que ressaltam o luxo e a delicadeza". O Designer apostou no "uso harmônico de texturas e pelo rigor nos detalhes, onde cada bordado e aplicação de pedras foi pensado para valorizar as linhas clássicas e atemporais da coleção".

Leia Também: Ângelo Rodrigues na Mauritânia: "Mais que um destino, uma inspiração"