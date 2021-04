Com um enfoque muito especial nas questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, a 56º edição da ModaLisboa contará com a presença da primeira garrafa portuguesa de água mineral totalmente produzida a partir de plástico reciclado - a Monchique Sport 100% Reciclada - e da nova embalagem familiar de 10L - o BIB Ecopack Monchique.

A Água Monchique vai, ainda, aproveitar a ocasião para anunciar o lançamento da coleção casual sport desenhada por Gio Rodrigues. “Já há algum tempo que queríamos implementar uma parceria com um estilista português que idealizasse uma coleção que fosse o espelho da marca Água Monchique. O Gio Rodrigues pelo seu perfil, pelo seu percurso profissional notável, pela forma como tem promovido e desenvolvido a moda Made in Portugal e como se identifica com os valores preconizados pela nossa marca era a nossa primeira e única escolha. Foi com enorme agrado que recebemos a notícia de que tinha aceite o nosso desafio”, refere Henrique Prucha, diretor Comercial e de Marketing da empresa, que será um dos intervenientes nas Fast Talks, sob o tema "Environmental and Social Responsability", no dia 18 de abril pelas 17h20.

O estilista manifesta a sua enorme satisfação pela concretização do “casamento Gio Rodrigues / Água Monchique”, caracterizando a nova coleção em três palavras: sustentabilidade, ecologia e conforto. A coleção Água Monchique by Gio Rodrigues estará disponível para venda, em exclusivo, online durante o mês de abril.

Em relação à presença na ModaLisboa, Henrique Prucha destaca a estreia da marca no evento digital, realçando a importância crucial do apoio e do estímulo ao consumo das marcas nacionais. “Vivemos dias ímpares que nos devem fazer refletir sobre a importância de consumirmos o que é português. Este evento é uma excelente promoção ao que de melhor se faz em Portugal.”, conclui.

