De 15 a 18 de abril de 2021, no microsite, nas aplicações e nas redes sociais da ModaLisboa, o certame vai explorar a moda enquanto fenómeno social, cultural e económico contando com 21 apresentações, 12 conversas e ainda oito filmes. Para além de toda esta programação, o livestream da MODALISBOA COMUNIDADE terá ainda entrevistas exclusivas a designers, reportagens e peças que envolvem o ecossistema de moda.

A programação estende-se ao longo destes quatro dias com conteúdos gravados em Lisboa, Londres, Bruxelas, Florença, Amesterdão, Porto, Paris, Nova Iorque, Milão, Sérvia, Filipinas, Gana, Singapura e Brasil.

15 de abril

14:00 - WORKSHOP1* Aesthetics Intelligence Strategy and Sustainability

16:00 - WELCOME MODALISBOA

16:10 - FASTTALK&BEYOND

17:20 - INDUSTRYTALK

18:30 - Carolina RaquelWorkstation

18:45 - O Quarteirão Cultural de Gaia by WOW

19:00 - Sangue Novo - Young Designers Competition (Andreia Reimão, Ari Paiva, Arndes, Fora de Jogo, Rafael Ferreira)

21:00 - Federico ProttoWorkstation

21:30 - BéhenLAB

22:00 - Ricardo Andrez

16 de abril

14:00 - WORKSHOP2* The Commercial Flow from Merchandising to Distribution

16:30 - DESIGNERTALK1

17:20 - STORYSESSION1 Inspiration

18:00 - Velveteen by DAVID AMADO

18:20 - STORYSESSION2 Fashion System

19:00 - Awaytomars

19:15 - Together We Stand | Portuguese Jewellery Campaign by AORP

19:30 - Carolina MachadoLAB

21:00 - Filipe AugustoWorkstation

21:30 - HibuLab

22:00 - Nuno Baltazar

17 de abril

16:30 - DESIGNERTALK2

17:10 - MOCHE - Veste Cultura

17:20 - STORYSESSION3 Fashion Business

18:00 - Human Poetics by POLIMODA

18:20 - STORYSESSION4 Communication

19:00 - BuzinaLAB

19:15 - Can an industry be a form of art? by APICCAPS

19:30 - DuarteLAB

21:00 - Constança EntrudoLAB

21:30 - Valentim Quaresma

22:00 - Carlos Gil

18 de abril

16:30 - DESIGNERTALK3

17:20 - STORYSESSION5 Environmental and Social Responsibility

18:00 - Saskia LenaertsWorkstation

18:20 - BETCLIC: Are you a fashion player?

19:00 - Aleksandar Protic

19:15 - Zona Industrial MODAPORTUGAL by CENIT / ANIVEC

19:30 - João MagalhãesLAB

20:00 - Gonçalo Peixoto

20:30 - Luís Carvalho

21:00 - Ricardo Preto