Georgina Rodriguez volta a juntar-se à família Guess e Marciano na sua nova campanha spring-summer 2024 que será lançada este mês e, como já é habitual, brinda-nos com uma boa dose de glamour e sofisticação.

Para aquela que é a sua segunda colaboração com a marca americana, a modelo de origem argentina foi fotografada pela lente de Tatiana Gerusova na propriedade de luxo Vereda del Cortijo, em Madrid, cenário escolhido por Paul Marciano para este projeto.

"Escolhi novamente a Georgina Rodriguez como o rosto da campanha, devido à sua devoção ao seu trabalho, empenho e paixão pela marca. Também a admiro pelos seus valores pessoais e pela importância que dá à família. Foi maravilhoso trabalhar com ela novamente, a campanha é simplesmente fantástica e ela captou realmente o mood que eu queria transmitir com a nova estação", refere Paul Marciano, Chief Creative Officer da GUESS?, Inc., sobre a estrela televisiva de 'Soy Georgina' que já tinha sido protagonista da campanha mundial outono/inverno 2023.