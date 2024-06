"A Garnier é uma marca fun, que adora o espírito outdoor e, por isso, a nossa ligação com festivais de verão como o MEO Kalorama é natural", comenta em comunicado Tiago Melo, Diretor Geral da Garnier em Espanha e Portugal. "Este evento é não só um palco para a diversão e a boa música, mas também um referência em termos de sustentabilidade, algo com o qual a Garnier se identifica e apoia plenamente.", acrescenta.

A Garnier vai estar no festival com um stand com oferta de brindes e máquinas de jogos para proporcionar diversas atividades e experiências interativas para os festivaleiros, promovendo os seus produtos e a importância de práticas sustentáveis.

No recinto, a marca terá também uma pista de skate personalizada em tempo real pela Underdogs Gallery e contará com a presença de vários skaters locais a realizar várias performances durante os dias do festival.

Com a sua presença, a Garnier irá destacar as suas gamas de produtos ecologicamente responsáveis, reforçando a mensagem de que é possível cuidar de si e do planeta ao mesmo tempo.

A colaboração com o MEO Kalorama reflete a missão da Garnier de inspirar e capacitar os consumidores a fazer escolhas mais conscientes e sustentáveis.