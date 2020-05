A marca de fatos de banho de tamanhos inclusivos Swimsuits For All e a estilista Gabi "GabiFresh" Gregg uniram forças para lançar a sua coleção de verão.

A campanha GabiFresh x Swimsuits For All para o verão de 2020 presta homenagem à evolução das coleções da GabiFresh nos últimos 7 anos.

Começando com o "Fatkini" que a colocou no mapa em 2013, Gabi reflete sobre a sua progressão como designer de roupas de banho e o processo criativo para evoluir a cada coleção usando a experiência como bloguer, ícone de moda e influencier.

A coleção apresenta 11 modelos, em tamanhos grandes e com copas que vão da D/DD-G/H. A coleção assume a última tendência minimalista, acentuando detalhes modernos, como franzidos e recortes em tecidos especiais, para criar silhuetas clássicas.

Os estilos a destacar são o biquíni Sunburst, o biquíni Venture Underwire e o biquíni Momento.

Com preços abaixo dos 160 dólares (aprox. 146 euros), a coleção GabiFresh x Swimsuits For All 2020 Summer está disponível em www.swimsuitsforall.com/gabifresh-swimsuits.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.