Desenvolvida em colaboração com médicos dermatologistas e com profissionais de medicina estética para dar às peles mistas e oleosas uma resposta capaz de corrigir rugas e imperfeições causadas por borbulhas, pontos negros, excesso de oleosidade e/ou vermelhidão, a nova linha da Filorga, Age-Purify, é composta por quatro produtos, um gel de limpeza, uma máscara, um sérum e um fluido com uma textura cremosa e reparadora, todos eles com texturas sensoriais que não deixam ninguém indiferente.

O gel de limpeza Age-Purify Clean, com uma formulação que integra três polissacáridos e uma textura em gel verde que se transforma em espuma, remove as impurezas e as partículas de poluição da pele. A máscara Age-Purify Mask, com extratos naturais de goma e argila branca, além de reduzir os poros, absorve o excesso de pele sem a secar, matificando-a de forma instantânea e duradoura. O sérum Age-Purify Intensive é outra das novidades da marca criada pelo médico francês Michel Tordjman em 1978.

Na sua composição, integra um extrato botânico que reequilibra a derme e estimula a produção de IGFB3, uma proteína que inibe a hiperqueritinização associada aos desequilíbrios da pele. O fluido Age-Purify, com uma textura cremosa e reparadora, também ele não comedogénico, contém um exopolissacárido que atua como um escudo antiaderente para proteger a epiderme da poluição e dos metais pesados responsáveis pelo aparecimento das imperfeições estéticas que afetam a autoestima de milhares.