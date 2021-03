O olhar esfumado surge agora renovado nos visuais que acompanham a nova linha de cosmética para o outono/inverno de 2021/22 da Dior. "A maquilhagem dá outra vida às peças de roupa. Nos manequins, focámo-nos nos olhos, que são a visão de beleza de Maria Grazia [Chiuri, diretora arística da marca]. Desde que estou na Dior, já fiz várias variações em torno do preto no contorno ocular", assumiu já publicamente Peter Philips, diretor de criação e da imagem de maquilhagem da prestigiada marca de moda francesa.

A palete de sombras Mono Couleur Couture 098 Black Bow Matte é uma das usadas nos novos visuais promocionais da Dior. "Peguei em muito produto e coloquei-o no canto interno do olho. Repeti o gesto na parte externa. Depois, trabalhei com um pincel em direção à arcada, deixando o interior aberto para ter alguma luminosidade", revela o maquilhador belga. "Quando o olho está aberto, vemos um olhar esfumado mais poético, mais fashion", refere Peter Philips. As sobrancelhas são alongadas para valorizar o olhar.