Popularizado pela cantora e atriz norte-americana Cher durante a década de 1970 e frequentemente utlizado por artistas femininas como Madonna na década de 1980, o blush draping regressa agora em força pelas mãos de celebridades como as modelos e atrizes Emily Ratajkowski e Lily-Rose Depp. Esta técnica de contorno do rosto consiste na aplicação de uma generosa camada de blush cor de rosa no espaço entre as bochechas e as maçãs do rosto, prolongando-a, de seguida, até à zona do nariz.

Tal como sucede com o contouring, que tem na socialite americana Kim Kardashian uma das suas maiores adeptas, o blush draping também permite esculpir o rosto, mas deixa-o mais natural e menos contrastante, uma vez que não recorre a tonalidades extremas. A forma de aplicação é simples. Em função do tom de pele, deve usar um tom mais rosa ou um mais alaranjado. Inicie a aplicação pela zona da têmpora, fazendo, de seguida, deslizar o pincel pelo rosto, suavemente, terminando ao nível do nariz.