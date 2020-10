Há celebridades que escondem os delas a sete chaves e outras, como é o caso de Emily Ratajkowski, que não se importam nada de partilhar os seus segredos de beleza com o mundo. Em entrevista ao site Into The Gloss, a manequim e atriz norte-americana de 29 anos, que é casada com o ator e produtor Sebastian Bear-McClard e que está grávida do primeiro filho, desvendou o nome do creme que aplica no rosto todas as noites, Eucerin Aquaphor, um bálsamo regenerador para peles secas e gretadas da Eucerin.

A modelo não é, no entanto, a única celebridade internacional a assumir recorrer a este dermocosmético, que a marca alemã também comercializa em Portugal, para hidratar a epiderme nos meses de maior frio. Em declarações à edição norte-americana da revista Elle, a cantora, compositora, atriz e empresária afro-americana Beyoncé também se confessou fã deste bálsamo regenerador. Em Portugal, uma embalagem de 45 mililitros custa cerca de 9,50 €. O preço de uma de 198 mililitros ronda os 22,90 €.