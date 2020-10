Kim Kardashian faz 40 anos no próximo dia 21 e, para assinalar a data, vai lançar uma coleção de maquilhagem à hora em que nasceu, 10h46. Batizada Opalescent, vai estar apenas disponível online no site da KKW Beauty, a marca de cosmética que a estrela de televisão, socialite e empresária norte-americana apresentou ao mundo em junho de 2017. "Todos os produtos vêm em embalagens de cor opalina para homenagear a minha pedra de nascimento, a opala", desvenda a mulher do cantor e compositor Kanye West.

Para além de uma palete de pó matificante com 10 tons, de um gloss opalino e de batons com uma finalização mate com uma nova formulação, a coleção Opalescent integra ainda uma nova linha de delineadores labiais. "É composta por uma combinação de [tons] neutros com alguns apontamentos de cor. É perfeita para usar no dia a dia e também nas noites mais glamorosas", garante Kim Kardashian, que lançou, no dia 18 de setembro, o perfume Diamonds II by Kourtney x Kim x Khloé, cocriado com duas das cinco irmãs.

Kim Kardashian é, nos dias que correm, uma mulher de negócios muito ativa. Só nos últimos meses, para além de reforçar o portefólio da KKW Beauty, lançou a Sims, uma marca de roupa modeladora que brevemente vai ter uma linha de roupa interior para noivas. Em abril, apresentou o primeiro perfume feminino da marca, desenvolvido em parceria com a mãe, a socialite norte-americana Kris Jenner. Há pouco mais de um ano, surpreendeu o mercado com uma coleção de maquilhagem corporal anti-imperfeições.