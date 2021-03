Em 2021 a FILA está de parabéns e celebra os seus 110 anos. Para homenagear a sua herança icónica, a marca lançou, no passado dia 28 de fevereiro, na semana da moda de Milão, uma colaboração especial com a estilista, diretora e fundadora da revista The Perfect Magazine, Katie Grand, para ou outono-inverno 2021.

A parceria destaca a história, o espírito e o futuro da primeira marca global de roupas desportivas italiana e foi apresentada num longo e estreito túnel iluminado com diversas cores, que pulsaram ao ritmo das batidas do rapper americano Schoolly D.

Uma mentalidade e abordagem criativas únicas moldaram a FILA desde os seus primórdios como uma empresa familiar, em 1911, em Coggiola, uma pequena cidade situada nas Colinas de Piemonte. Produzindo inicialmente tecidos e, posteriormente, roupas íntimas premium, a FILA transformou-se rapidamente numa marca global.

A evolução da marca para sportswear começou em 1972. A FILA foi a primeira a trazer cor para os campos de ténis com a coleção White Line, esteticamente surpreendente pelo seu design funcional e uso pouco convencional da cor. Causando sensação entre atletas e fãs, a FILA seguiu depois pela inovação no montanhismo, ski, desportos aquáticos, basquetebol, golfe e motociclismo. A marca tentou sempre conjugar o estilo ousado com a versatilidade e facilidade de movimentos.

Do ténis à montanha, os grandes nomes do desporto juntam-se à marca

Ao longo da sua história, a FILA teve vários relacionamentos especiais com atletas de topo nas mais variadas disciplinas, cada um deles pioneiro e revolucionário no seu desporto. Com Bjӧrn Borg, a FILA ajudou a mudar a maneira como o mundo via a moda ligada ao mundo do ténis. Em 1978, Reinhold Messner alcançou o cume do Monte Everest com roupas de montanha de alta tecnologia da FILA. A FILA desceu encostas com Ingemar Stenmark, na corrida para a Taça Garmisch de 1976, esquiou nas encostas nevadas italianas com Alberto Tomba e acompanhou Monica Seles e Grant Hill nas suas vitórias no ténis e no basquetebol.

Katie Grand reinterpreta silhuetas clássicas FILA

No seu cento e décimo aniversário, a FILA juntou-se então a Katie Grand, estilista e curadora cultural britânica, para reinterpretar uma série de silhuetas clássicas dos arquivos da marca armazenados em Biella, Itália. Grand explorou a história da FILA, focando-se em vários temas, incluindo ténis, montanha, água, atletismo, basquete, golfe e desportos motorizados, para apresentar peças escolhidas pelo seu valor histórico e beleza, mas reeditadas e redesenhadas para os dias de hoje.

Microsite leva fãs da marca ao passado com os olhos postos no futuro

A FILA também vai lançar um microsite dos 110 anos. O site interativo examinará melhor a influência da marca no desporto e no estilo, destacando o contexto histórico dos seus momentos e criações mais notáveis.

O visitante embarca numa viagem, com uma linha do tempo que traça a evolução da marca e permite reviver momentos icónicos e modas intemporais através de uma seleção de fotos e vídeos com uma curadoria criteriosa.

Desde o nascimento do logotipo F-Box até à coleção de 110º aniversário, de Katie Grand, os fãs da FILA em todo o mundo podem experienciar verdadeiramente a marca, desde os seus arquivos até o futuro.