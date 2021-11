Esta edição do Mercadito Fall Winter’21 marca o regresso do evento ao registo presencial e acontece nos dias 6 e 7 novembro, na Cordoaria Nacional (Torreão Poente).

Já com nove anos de existência na capital, a mais recente edição reúne cerca de 80 marcas nacionais de moda (senhora e criança) e decoração, com a curadoria da organizadora Fernanda Velez.

Esta edição conta com uma seleção ainda mais exclusiva e com o lançamento das novas coleções de inverno, bem como apresentações de Natal das marcas.

Na seção de alimentação e as esplanadas as presenças mais notórias incluem marcas como a Santini, Loacker, Schweppes, Carmo Organic Food, A pipoca, Piadinhas, Tostas à Portuguesa e as tradicionais da época - castanhas assadas.

Um programa para toda a família, com bilhetes diários de 3€ e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e uma vertente solidária, com o apoio à Fundação do Gil.