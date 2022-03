Corajosa, comprometida, empreendedora, apaixonada pela moda e fundadora da marca de lifestyle EleVen, a tenista Venus Williams encarna todas as ambições da nova silhueta fashion-sport criada por Louise Trotter.

Este guarda-roupa, imbuído do forte ADN de moda da marca, pretende dar resposta aos novos estilos de vida, criando peças versáteis que se adaptam à vida contemporânea das mulheres.

“A Lacoste celebra a sua nova silhueta, no cruzamento entre moda e desporto. Combina materiais técnicos, detalhes chave e cores vivas. Este look inspira-se nas raízes da nossa história: peças atuais inspiradas no movimento do corpo, tal como René Lacoste pretendia.» - Louise Trotter, Diretora Artística da Lacoste

A Vogue britânica fotografou Venus Williams, a primeira mulher a defender esta nova visão fashion-sport, em Jupiter, Flórida, um lugar a que ela chama casa.

“Sou uma fã de longa data da Lacoste e sempre me inspirei no estilo inovador da marca, além das suas raízes no mundo do ténis. Louise Trotter é uma visionária e o trabalho que tem realizado como diretora artística é inovador, inspirado e em constante evolução. Estou muito entusiasmada por vir a trabalhar ao lado dela como o rosto da nova silhueta da Lacoste.” -Venus Williams

Sete vezes campeã do Grand Slam e empresária, ela é sem dúvida uma das mulheres mais bem-sucedidas e inspiradoras da história do desporto. Pioneira ao longo da sua carreira, Williams trabalhou incansavelmente para ajudar na evolução do desporto, defendendo a luta pela igualdade salarial e servindo como uma forte defensora desta causa.

Perfeitamente alinhada com os valores da marca Lacoste, Williams apoiará os esforços da Lacoste Foundation, que trabalha internacionalmente para promover a igualdade de oportunidades desde 2006.

A nova visão criada pela Lacoste logo será representada por uma série inesperada de talentos que celebrarão a nova direção nos próximos meses.

A NOVA SILHUETA FASHION-SPORT

O início de 2022 marca um salto criativo para a Lacoste: o guarda-roupa para este novo look projeta-se como um elegante uniforme desportivo e de moda.

Gabardinas, tops desportivos, vestidos, camisas e acessórios: as peças são apresentadas numa paleta de cores que justapõe tons intensos (verde fluorescente, amarelo pálido, laranja tijolo) com tons mais suaves (rosa pastel, branco e cru).

O conjunto é reforçado por costuras contrastantes, elementos de inspiração desportiva (bolsos para cartões no antebraço, cordões ajustáveis, costuras termocoladas), bem como materiais técnicos, tudo para garantir uma ótima liberdade de movimento.

Descubra a nova silhueta fashion-sport da Lacoste, já disponível em Lacoste.com e nas lojas Lacoste.

As imagens foram fotografadas por Stas Komarovski para a Vogue britânica. Styling por Patrick Mackie, cabelo por Graham Nation e maquilhagem por Karina Milan.