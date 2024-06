Ana Magalhães, 27 anos

créditos: Ana Oliveira

Para dar as boas-vindas a Joe, Nick e Kevin Jonas, que se estreiam em território português na 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, Ana Magalhães aproveitou a data para se vestir a rigor. Assim trouxe ume peça estampada com a imagem da banda que tem uma história para contar. “Comprei esta t-shirt à saída de um concerto em Londres, onde foi a primeira que os vi há quatro anos”, diz. O look foi completado com uns óculos de sol redondos de cor branca, uns jeans mom fit e uns ténis brancos.

Marcos Pinto, 27 anos

créditos: Ana Oliveira

As “imagens do Pinterest” e “[dos looks] do fim de semana passado” foram o ponto de partida para o look de Marcos Pinto. Apesar da simplicidade do outift do jovem designer, a peça estrela foi uma camisa perfurada em verde-garrafa que conjugou com umas bermudas de ganga e uns ténis brancos. O festivaleiro de 27 anos veio até ao Parque Tejo para ver Carolina Deslandes, Ivete Sangalo e Jonas Brothers.

Célia Bandarra, 30 anos

créditos: Ana Oliveira

“Inspiração? Nenhuma. Quis vir, única e exclusivamente, confortável para me divertir”, afirmou Célia Bandarra quando questionada sobre o seu look para o terceiro dia do Rock in Rio Lisboa. Para um dia repleto de concertos, a professora primária, de 30 anos, privilegiou a praticidade e a descontração com uma t-shirt cor-de-rosa sem mangas combinada com uns jeans que ganharam uma nova vida com diferentes patches coloridos.

Dayene Oliveira, 38 anos

créditos: Ana Oliveira

“Gosto muito de maquilhagem e looks negros, sempre” começa por explicar Dayene Oliveira sobre as suas escolhas de moda e onde os festivais não são exceção. Para dar um toque de irreverência ao look de hoje, a festivaleira escolheu um chapéu fedora de estilo clássico, adicionou uns brincos maxi em dourado e terminou com um tom de batom intemporal: o vermelho. “O meu objetivo é festejar muito.”

Felipe Batista Capucho, 33 anos

créditos: Ana Oliveira

O azul foi a cor escolhida por Felipe Capucho para rumar até ao recinto do Parque Tejo em Lisboa. Ansioso para ver artistas como Ivete Sangalo, Dilsinho e DJ Kura, o festivaleiro quis, mais uma vez, fugir do padrão e trazer um look que desse nas vistas composto por casaco e shorts com efeito metalizado com uma t-shirt branca. “O primeiro ponto [de inspiração] foram as cores do Rock in Rio. O festival tem a maior parte o globo e inspirei-me nisso: no planeta, muita água e por isso tanto azul”, afirma, divertido. Em termos de acessórios, os óculos futuristas deram o toque final.

Bruna Neves, 25 anos

créditos: Ana Oliveira

Fã de Jonas Brothers desde 2007, Bruna Neves veio vestida a rigor para vir assistir, pela primeira vez, a um concerto da banda norte-americana. “Comprei esta roupa há uns dois meses”, explica sobre a t-shirt crop preta estampada com uma imagem do filme Camp Rock que conjugou com uns jeans cropped e uns ténis brancos. Questionada sobre o seu membro favorito, afirma: “Gosto de todos, mas o Nick tem o meu coração.”

Rita Soares, 27 anos, e Bárbara Lemos, 24 anos

créditos: Ana Oliveira

O que não pode faltar num look para o Rock in Rio? Brilho. Essa é a opinião das amigas Rita e Bárbara deram tudo naquele que foi o terceiro dia de festival. “Gosto muito de brilhantes, gosto de ser arrojada e acho que estes são dias perfeitos para isso acontecer” diz a jovem de 27 anos que apostou nas sobreposições ao adicionar um vestido em mesh prateado por cima de um top e calções pretos. “Os festivais dão-nos aquela inspiração mais cool e acho podemos abusar nesses dias”, complementar a festivaleira de 24 que usou um vestido dourado com umas botas biker.

Raoni Martorano, 27 anos

créditos: Ana Oliveira

“É a primeira vez que venho ao Rock in Rio de Lisboa e quis vir bem diferente”, começa por explicar Raoni Martorano sobre o visual. De forma a dar um up ao seu look preto total, o jovem festivaleiro decidiu apostar nuns óculos de estilo futurista prateados e pintar o cabelo de cor-de-rosa. “Pintei de propósito para hoje”, comenta, orgulhoso do resultado. Quando questionado sobre o artista que mais pretende ver, o jovem festivaleiro de 27 anos tem a resposta na ponta da língua: “A rainha do Brasil: Ivete Sangalo.”

Evellyn Costa, 28 anos

créditos: Ana Oliveira

Vestida de preto dos pés à cabeça, Evellyn Costa escolheu um vestido caicai mini coberto de cintos de diferentes formatos e umas botas de cano alto com fivelas de alto a baixo. “Eu trabalho com marketing, então vem daí a minha veia criativa e queria algo que combinasse com o Rock in Rio”, revelou sobre o seu look. A jovem, que veio até ao Parque Tejo para ver a estreia de Jonas Brothers em Portugal, espera que o seu visual arrojado capte a atenção de um dos irmãos. “O Joe vai-me olhar e vai gostar”, afirmou, entre risos.

Priscila Costa, 32 anos, e Natália Lima, 27 anos

créditos: Ana Oliveira

Para as amigas Priscila Costa e Natália Lima, o objetivo era simples: adicionar um toque de cor, verão e diversão aos seus looks de Rock in Rio. Apesar de ser mais elegante no dia a dia, a festivaleira de 32 anos apostou nas transparências e brilhos ao conjugar um top laranja com uma saia preta. Já Natália Lima admite que o processo de montar seu look – onde o laranja e o rosa surgem combinados - não exigiu muito trabalho. “Foi só pensar no que tinha dentro do armário e tentar criar uma coisa mais divertida”, diz.