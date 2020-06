A coleção Jason Wu para Wild Beauty, a primeira do género, apresenta arranjos de tendências que incorporam a estética de feminilidade e sofisticação da assinatura do designer.

Para a florista, Jason Wu é um dos designers de moda mais famosos do mundo e "estamos felizes em colaborar com ele nesta coleção verdadeiramente original, que reflete o seu ponto de vista único em design floral e apresentação de bouquets".

As influências de design de Jason, como a feminilidade moderna e o estilo refinado, estão refletidas em toda a coleção. Os arranjos chiques e colhidos incluem flores recém-cortadas - como rosas, girassóis, margaridas e mini lírios, entre outros - que são cultivadas em quintas sustentáveis e que seguem métodos ecológicos.

Poplin Crème Bouquet by Jason Wu for Wild Beauty créditos: Jason Wu x Wild Beauty

Cada bouquet, que inclui uma mistura de texturas e flores exclusivas da estação, chega embrulhado em papel kraft branco e vem dentro de uma caixa de presente exclusiva. Os clientes também podem encomendar um balde com flores e fazer o arranjo ao seu gosto.

Os bouquets da coleção Jason Wu x Wild Beauty vêm com uma etiqueta personalizada, que fornece aos clientes um código QR para desfrutar de uma experiência na internet. Esta experiência exclusiva inclui cenas de bastidores do desfile da semana de moda de Nova Iorque no outono de 2020, assim como uma sessão de fotos para a campanha Jason Wu x Wild Beauty.

Para saber mais, visite a página www.1800flowers.com/jasonwu-connect.

Watercolor Chiffon Bouquet by Jason Wu for Wild Beauty créditos: Jason Wu x Wild Beauty

