1 - Amarelo: a cor da energia e da criatividade

créditos: La Redoute

O amarelo é um tom que transporta otimismo e tem, em si, a jovialidade na dose certa, para que não lhe falte energia em sua casa ou na correria do dia-a-dia. Esta é uma cor vitamina que na moda promete encher o guarda-roupa com vestidos de folhos, saias fluidas, sapatos confortáveis e elegantes, e camisas com golas XL. Na casa acrescenta conforto se combinado

com veludo, bem como um toque requintado quando surge em elementos de decoração mais retos e modernos.

2 - Azul: a cor da harmonia, serenidade e tranquilidade

créditos: La Redoute

O tom azul acaba por ser uma das cores preferidas dos ocidentais, uma cor que se associa ao mar e ao céu, com o poder de nos transportar para a calmaria dos finais de tarde de verão, na praia, ou de nos levar até às viagens de avião entre as nuvens que parecem algodão. O azul traz calma e tranquilidade… tudo o que procuramos nesta próxima estação. Na moda, o azul

representa alguma descontração e pouco formalismo, onde se combinam calças de ganga com camisolas de capuz e umas sapatilhas de cano alto em tons contrastes. Já na casa, este é um tom requintado que vem exaltar o design mediterrâneo e permitir a sua conjugação com tons vivos, como é o caso do amarelo.

3 - Castanho: a cor da maturidade e simplicidade

créditos: La Redoute

O tom castanho transporta-nos para a natureza, para os tons terra e para o trabalho no campo. Associado a um estilo de vida mais equilibrado, saudável e sustentável, remete para uma certa maturidade e simplicidade, que não deixa ninguém indiferente. No segmento moda, as tendências para a próxima estação remetem para os clássicos e intemporais, como botas altas em camurça e cardigans de malha simples, enquanto no segmento casa nos transportam para ambientes acolhedores, onde as formas arredondadas ganham vida.

4 - Fuchsia: a cor da sensualidade, romance e beleza

créditos: La Redoute

O tom fúchsia vem romper com o paradigma e exalta o amor e inocência. Uma cor que salta da paleta dos rosas e promete tornar os momentos mais simples em verdadeiras histórias de paixão, onde se eleva a sensualidade feminina e onde o romance está em primeiro lugar. No guarda-roupa, esta é uma cor que deve ser usada com moderação, onde o contraste com o branco e os tons neutros são uma regra. Já na decoração, deve ser utilizada em pequenos apontamentos, para que estes elementos de cor forte não cansem o olhar.

5 - Verde: a cor da esperança, renovação e plenitude

créditos: La Redoute

O verde, enquanto cor da natureza, tal como o castanho, procura trazer uma vibe fresca, que pede por renovação e momentos de pura plenitude. Associada à esperança, acaba por ser muitas vezes apelidada da cor que traz dinheiro e sucesso… revelando ser um tom otimista e alegre. Na moda, acaba por ser um tom jovial, descontraído e arrojado e, na decoração da casa, surge como um tom mais discreto que remete para o conforto e para as casas de campo.

6 - Violeta: a cor do equilíbrio e da intuição

créditos: La Redoute

O tom violeta está associado à espiritualidade, transportando os significados de serenidade e respeito. Esta é uma cor muito utilizada em locais destinados a meditação, por ter a capacidade de favorecer intuição, trazendo calma e equilíbrio individual. Se na moda se caracteriza por ser uma cor versátil, onde tanto se calçam sapatos de salto, como se sai à rua de sandálias rasas, na casa acaba por ser um tom mais discreto e conservador, que volta a trazer os padrões florais e de quadrados, mas onde a grande aposta são os tecidos lisos.