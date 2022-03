"Para que a nossa pele consiga obter tudo o que necessita, a Etat Pur lançou o Creme Contorno de Olhos que irá completar a nossa rotina de cuidados", informa a Etat Pur numa nota de imprensa enviada ao SAPO.

"O contorno ocular apresenta uma pele muito delicada e mais fina do que as outras zonas do rosto, necessitando de cuidados especiais. Por esse motivo, a Etat Pur formulou um hidratante ideal para quem tem uma pele desidratada e sensível ao redor dos olhos", acrescenta.

"A sua formulação biomimética garante uma elevada pureza e afinidade com a pele, permitindo suavizar o contorno ocular das peles mais sensíveis e irritadas", lê-se no comunicado.

Porque é que é diferente?

Não tem perfume;

A sua textura é leve e fluida mas muito hidratante;

Na sua composição conta com: Glicerina e Ácido Hialurónico, agentes hidratantes que hidratam as camadas superficiais da pele; Óleo de girassol e emolientes, gentes nutritivos que fortalecem e nutrem a pele; Extratos de fruto Tara e de Algas Vermelhas, agentes tensores que aumentam a firmeza da pele.



Como se usa?

Basta aplicar uma pequena quantidade (1 grão de arroz para cada olho) suavemente no contorno ocular. Para ajudar a estimular a pele, use as pontas dos dedos para fazer uma leve massagem, sempre de dentro para fora. Aplicar tanto de manhã como de noite, antes do hidratante (não misturar).

PVPR: 18 euros