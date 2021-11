A nova coleção "with purpose" da Atlanta Mocassin nasce com o intuito de dar um propósito (ainda mais) especial aos mocassins da marca, criando modelos únicos, ao mesmo tempo que combate o desperdício de peles.

Diferentes combinações de cor e padrões para completar as já muitas propostas da marca, que prometem colorir até os dias de inverno mais cinzentos.

Os novos mocassins estão disponíveis em tons mais invernais, como cuoio, green olive, wine, black and dark brown:

Mas há, também, combinações mais ousadas, perfeitas para dar um up em qualquer look e pensadas para todas as mulheres arrojadas que não têm medo de arriscar.

Continuando o trabalho que tem vindo a desenvolver, a Atlanta Mocassin lança esta coleção, limitada em stock, com o objetivo de reduzir o desperdício de peles que, inevitavelmente, acaba por existir no momento de produção.

Ao aproveitar restos de peles de outras coleções que, de outra forma, seriam inutilizáveis, a marca portuguesa continua a contribuir para uma indústria de calçado mais sustentável e amiga do ambiente.

Feitos em couro, apresentam um acabamento com diferentes texturas, que se adaptam facilmente a todos os estilos. O match perfeito com as roupas cosy que a estação fria pede, como sobretudos, camisolas quentes de lã e trench coats.

A qualidade dos materiais, o interior em pele e a icónica sola em borracha que tanto caracterizam este tipo de calçado intemporal, numa nova versão mais divertida, já disponível no site da marca.