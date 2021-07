Com os termómetros a subir e o sol a brilhar, nada melhor do que repor vitamina D com uma linha de fatos de banho desportivos, como estes da Fila.

Sejam fatos de banho, biquínis ou calções, o espírito desportivo da Filaa está presente em toda a coleção swimwear para que possa aproveitar o verão em grande com todo o conforto, na praia, na piscina ou no jardim.

Conheça aqui a coleção:

Para elas, a Fila apresenta várias silhuetas diferentes, de modelos sem alças até modelos assimétricos, sem esquecer os biquínis e fatos de banho mais clássicos.

Com uma paleta de cores inspirada nos anos 80/90, as novidades swimwear da marca para elas vão fazer virar cabeças nas praias, piscinas e jardins de todo o mundo.