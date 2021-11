Na próxima quinta-feira a ModaLisboa vai inaugurar uma pop-up store de Natal em Lisboa. Para além de apoiar o comércio local, esta iniciativa tem como objetivo incentivar o consumo responsável e sustentável nesta época festiva.

Com a curadoria da Associação ModaLisboa, foram escolhidos para venda designers, artesãos, empreendedores e artistas com pequenos negócios que colocam o fator humano em primeiro lugar.

Roupa, acessórios e arte são algumas das sugestões de presentes que poderá encontrar nesta pop-up store que estará localizada no número 25 da Rua do Arsenal.

De forma a que os portugueses façam as suas compras de forma tranquila e ponderada, este espaço temporário vai estar de portas abertas durante três semanas - de 25 de novembro a 18 de dezembro - entre as 12:00 e as 20:00.