Para celebrar a chegada da nova estação, a curadora e influenciadora Fernanda Velez organiza a segunda edição da Summer Pop Up Shop & Drinks, na EmbaiXada, no Príncipe Real em Lisboa.

Num evento exclusivo, vão estar reunidas as marcas portuguesas da Galeria Conceptual do Príncipe Real mas também marcas convidadas como as marcas de acessórios Lonbali, CINCO Store, Umbra Hats e Crismaria Jewellery, marcas de vestuário e swimwear como Mr Mood, Kaoashop, As Deolindas, Oyster Resort, Rats and Bananas, Fátima Palma, Abiti, Buzina Brand, Shop The Almond, Totta Portugal, Bazar da Cerca, Misses White, Welcome the love club, Açaí com Granola, Bikini à Porter, Kin Beachwear e ainda marcas de calçado como It Shoes, Josefinas e Sveti Stefan Shoes.

Os visitantes vão ainda receber a oferta de bolachas de chocolate Loacker e os gins da Gin Lovers enquanto fazem as suas compras.

Este é um dos programas de fim de semana que pode fazer também com miúdos num dos pontos de paragem mais cool de Lisboa.

Se o tempo ajudar, pode ainda aproveitar para ir à esplanada do Atalho Real com vista para o Jardim Botânico, experimentar um dos cocktails do Gin Lovers Bar & Restaurante ou conhecer um dos vários pratos da Casa Cabana.