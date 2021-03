Com uma clara inspiração nos 90’s, a Lazy Oaf incorporou margaridas e os reconhecidos Oaf hearts na icónica silhueta Kick Off da Melissa – um modelo divertido com uma marcante sola chunky.

Reinventadas pela visão moderna e divertida da Lazy Oaf, as sandálias desta colaboração encaixam confortavelmente no pé, com a sola em espuma e nostálgicas fivelas ajustáveis em velcro.

Em Portugal, as sandálias estão disponíveis em quatro versões diferentes, verde, rosa e duas em preto, uma com corações e outra com margaridas – verdadeiros must have para o armário desta primavera/verão.

Para acrescentar às sandálias, a colaboração incluí também três mini bags, em rosa, verde e preto, que juntos fazem o look perfeito da estação.

Todos os elementos desta colaboração são produzidos a 100% em plástico vegan reciclável e estão disponíveis em melissaportugal.com.