As novas propostas de workwear outono-inverno 2021/22 da Sanjo inspiram-se na Eterna Resistência que viaja entre os subúrbios de Detroit e Chicago e o arquivo da primeira marca de sapatilhas Portuguesa.

De nome Timeless Resistance, a coleção conta com peças que mantêm o ADN da marca, também ele uma descoberta dos anos 50, e estão diretamente conectadas com a moda e cultura contemporâneas.

Composta por t-shirts, sweaters, hoodies e um casaco de modelação oversized e com detalhes vintage, a coleção conta com designs que remetem à herança da Sanjo, como a estampagem de fotografias das equipas desportivas dos anos 50, 60 e 70 que usavam sapatilhas da marca.

A utilização de círculos é sinónimo de movimento, expansão e tempo, que refletem o presente agitado da marca de 1933.

Baseada na expressão artística local e nos saudosos anos 50, a Sanjo resgata a assinatura presente entre 1954 e 1959, surge agora num bordado premium numa sweat colorblock.

As cores retiradas da natureza selvagem — como o preto, verde e bege — são perfeitas para esta estação e vincam a inspiração nostálgica e a estética desportiva da marca nacional.

A Acid T-shirt e o Acid Hoodie inspiram-se no termo "acid", que deriva da utilização do sintetizador de baixo da Roland TB-303 que com os efeitos de filtros reproduzem um "som ácido” pesado e profundo que inspiraram toda a coleção dos gráficos ás gramagens.