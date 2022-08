Chama-se Slowkey e é a nova marca a chegar ao mercado português e direccionada para o público feminino.

Focada nos segmentos de activewear e swimwear, esta é uma marca que tem uma missão bem definida: oferecer peças feitas à medida e que as mulheres (independentes, empoderadas e em harmonia com a natureza) que as usarem se sintam bem por dentro e por fora.

Na categoria de activewear podemos encontrar uma grande diversidade de peças para treinar, como é o caso de tops, leggings, top e biker shorts, mas que também pode ser usadas no dia a dia. Na categoria de swimwear encontramos os tradicionais biquinis, fatos de banho e algumas peças para a prática de surf.

Ambas destacam-se pela sua versatilidade, adaptando-se a diferentes ambientes, mas também pela sua singularidade, podendo ser usadas por mulheres que gostam de marcar a diferença na hora de escolher o seu look diário.

A Slowkey é uma marca Made in Portugal, uma vez que todos os produtos são desenhados e produzidos com recurso a mão-de-obra local.

Inspirada na natureza, não é de espantar que esta dê primazia aos materiais orgânicos e reciclados na confecção dos seus produtos. Um dos materiais mais utilizados é ECONYL®️, um nylon reciclado a partir de redes de pesca recolhidas do oceano e de sobras de tecido e que pode ser reciclado infinitamente.

Conheça toda a coleção online.