Esta coluna de som é uma verdadeira peça de alta-costura

Speaker bag é o nome do novo lançamento da Bang & Olufsen criado em colaboração com a Balenciaga.

Neste projeto a marca tecnológica dinamarquesa e a marca de luxo decidiram criar um sistema de som portátil que conseguisse aliar design e moda mas sem perder a qualidade que lhe é característica. E assim nasceu a Speaker Bag que é apresentada como 'Haute Couture hi-fi'.

À semelhança daquilo que acontece com as coleções de alta costura, esta foi desenhada com o intuito de criar algo disruptivo e que fosse o oposto daquilo que tradicionalmente é esperado neste tipo de aparelhos eletrónicos. Assim, o diretor criativo da marca de luxo espanhola, Demna Gvasalia, inspirou-se nas malas de mão da Balenciaga ao desenhar a Speaker Bag que, entre outras funcionalidades, oferece 18 horas de música.

Courtesy Bang & Olufsen/ Courtesy Balenciaga

Por isso não se espante se encontrar semelhanças com as icónicos malas da marca sendo que o objetivo foi mesmo esse: oferecer uma coluna portátil que, por ser tão esteticamente apelativa, também poderia ser usada como um acessório de moda.

A Speaker Bag vai estar à venda apenas em boutiques seleccionadas e no desfile de Alta Costura que vai ter lugar em Paris.