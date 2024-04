A coleção-cápsula Bride to Be é um dos novos lançamentos da Women'Secret e que tem tudo para conquistar as noivas da temporada.

Desenhada e criada a pensar em todas as mulheres que vão subir ao altar este ano, esta é composta por diferentes opções que podem ser usadas durante ou depois da lua-de-mel.

Nesta linha temática vai encontrar sete itens de roupa para dormir - como pijamas, camisas de dormir ou robes - e dois conjuntos de lingerie - compostos por soutien push-up e cueca clássica ou soutien balconette com cueca clássica.

De forma a manter a tradição, todas as peças - que disponíveis apenas online - foram confeccionadas em branco e contam com detalhes muito femininos e delicados.

Tecidos como o cetim, o chiffon e a renda ajudam a adicionar um toque extra de elegância à coleção cujos preços variam entre os 12,99 e os 49,99 euros.

Toda a coleção já está disponível em exclusivo no site da marca.